FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de orta saha için sürpriz öneri: Giovani Lo Celso

Miguel Crespo, Rade Krunic ve Miha Zajc'la yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, orta sahaya yapacağı transfer için hummalı bir çalışma içinde. Birbirinden önemli isimlerle görüşen sarı-lacivertlilerin listesine yeni bir yıldız daha eklendi: Giovani Lo Celso.

MENAJERLER ÖNERDİ

Tottenham'ın Arjantinli yıldızının menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği ve Jose Mourinho'nun da eski öğrencisine onay verdiği öğrenildi.

MOURİNHO TRANSFER ETTİ

Tottenham'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız, ayrılmak istiyor. Çünkü geçen sezon Premier Lig'de sadece 494 dakika süre aldı ve düzenli oynayamıyor.

Mourinho döneminde Tottenham'a transfer edilen tangocu, yeniden Portekizli çalıştırıcıyla çalışmaya sıcak bakıyor. Jose'yle 52 maçta, 3 bin 110 dakika süre alan Lo Celso, 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

GIOVANI LO CELSO KİMDİR?

Profesyonel futbol hayatına ülkesinin Rosaria Central takımında başlayan Lo Celso, Avrupa'ya PSG'ye transfer olarak adım attı. Fransız ekibinden 2018 yazında İspanyol ekibi Real Betis'e kiralandı. Betis serüveninin ardından İngiliz ekibi Tottenham'ın yolunu tuttu. Tottenham'dan ise İspanyol ekibi Villarreal'e kiralanan oyuncu son olarak İngiltere'ye geri döndü. 16 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Tottenham forasıyla çıktığı 24 resmi maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi. (Sporx)