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Giriş Tarihi: 16.8.2024 08:56

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro kayboldu

Fenerbahçe'de yıllık 2.5 milyon Euro alan Joao Pedro, ortalıkta yok! Menajeri de Brezilyalı yıldız ile hiç irtibat kuramazken, Fenerbahçe yönetimi hukuki süreç işletecek.

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro kayboldu

Fenerbahçe'nin 2022 yaz döneminde 4.6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak faydalanamadığı Joao Pedro ile sözleşme devam ediyor. 32 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Gremio'da geçirirken sarılacivertlilerle aradaki irtibat koptu, artık oyuncuya ulaşılamıyor.

Gremio ile kiralık kontratı sona eren Sambacı, F.Bahçe'ye geri dönmedi. Yönetim, menajeri ile irtibat kurup oyuncusunun durumunu sorarken menajerinin de görüşemediği ortaya çıktı. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Brezilyalı hücumcunun durumu için hukuki süreç işletilecek.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro kayboldu
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