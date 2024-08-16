Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Reguilon savaşı

İspanyol basınından AS; Real Madrid altyapısından yetişen Sergio Reguilon'un, Tottenham ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceğini duyurdu. Ardından İngiliz medyası Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Reguilon için devreye girdiğini yazdı.

27 yaşındaki futbolcu, 2020'de tam 30 milyon euro bedelle, Jose Mourinho'nun görev yaptığı dönemde Tottenham'a transfer oldu. Yakaladığı çıkışla adından söz ettirse de Mourinho ayrılınca o da takımdan ayrıldı. 2022'de kiralık olarak Atletico Madrid'in yolunu tuttu. 2023'te Manchester United'a kiralandı, geçen sezon da Brentford'da kiralık olarak oynadı.

Reguilon, 1 yıllık kontratı kalmasına rağmen artık Tottenham formasını giymek istemiyor. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kozu var ancak Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi etkeni var. Young Boys'u geçerek gruplara kalacağına inanan sarı-kırmızılılar, bu transferi bitirmek istiyor. Ancak 12 milyon euroluk bonservis bedeli, iki takım için de zorlayıcı olabilir.