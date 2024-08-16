Galatasaray’ın rakibi Konyaspor | İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar galibiyet almak isterken, ev sahibi de sahasında puan veya puanlar almak istiyor. Karşılaşma öncesi Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri de belli oldu. İşte tüm detaylar...

İLK 11'LER

Konyaspor: Słowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksić, Umut

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 16 Ağustos Cuma günü oynanacak olan müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sport 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY İLE KONYASPOR 47. RANDEVUDA

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.