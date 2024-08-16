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Giriş Tarihi: 16.8.2024

Güle oynaya turladı

İlk maçta 1-0 yendiği Iberia’yı rövanşta da Piatek ve Pelkas’ın golleriyle deviren Başakşehir, Konferans Ligi’nde adını play-off’a yazdırdı. Çağdaş Atan’ın ekibi, İrlanda ekibi St. Patrick’s ile 22 Ağustos’ta kozlarını paylaşacak

Güle oynaya turladı
Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Rams Başakşehir, yoluna doludizgin devam ediyor. Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 1-0 yendiği Gürcü ekibi Iberia'yı rövanşta da 2-0 deviren turuncu-lacivertliler, adını play-off'a yazdırdı. Başakşehir, 50. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta Krzysztof Piatek'in kafasıyla öne geçti: 1-0. Rakibi karşısında golle ivme yakalayan temsilcimiz, 61'de de Pelkas'ın frikikten klas vuruşuyla farkı ikiye çıkarırken skoru da ilan etti. Bu sonuçla Başakşehir, play-off turunda Sabah'ı eleyen St. Patricks takımıyla eşleşti. Turuncu-lacivertliler, İrlanda ekibini elemesi durumunda Konferans Ligi'nde gruplara kalacak. İlk maç 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.




HACIOSMANOĞLU VE MONTELLA TAKİP ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir'in mücadelesini tribünde takip etti.
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Güle oynaya turladı
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