Güle oynaya turladı

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Rams Başakşehir, yoluna doludizgin devam ediyor.
Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 1-0 yendiği Gürcü ekibi Iberia'yı rövanşta da 2-0 deviren turuncu-lacivertliler, adını play-off'a yazdırdı.
Başakşehir, 50. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta Krzysztof Piatek'in kafasıyla öne geçti: 1-0.
Rakibi karşısında golle ivme yakalayan temsilcimiz, 61'de de Pelkas'ın frikikten klas vuruşuyla farkı ikiye çıkarırken skoru da ilan etti.
Bu sonuçla Başakşehir, play-off turunda Sabah'ı eleyen St. Patricks takımıyla eşleşti. Turuncu-lacivertliler, İrlanda ekibini elemesi durumunda Konferans Ligi'nde gruplara kalacak. İlk maç 22 Ağustos'ta deplasmanda,
rövanş 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
HACIOSMANOĞLU VE MONTELLA TAKİP ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir'in mücadelesini tribünde takip etti.