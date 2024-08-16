Samsunspor'dan 'eski tarihli doküman' iddiasıyla ilgili açıklama: "Söz konusu dahi olamaz"

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Vekili Avukat Anıl Dinçer tarafından yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Novikovas ile transfer yasağına konu olan İsviçre Federal Mahkemesi ve CAS nezdindeki davalarımız hakkında, eski tarihli bir doküman düzenlendiği iddiasıyla ortaya atılan asılsız ve yakışıksız iftiralar karşısında, son kez açıklama yapmak isteriz. Novikovas ile kulübümüz arasında bir uzlaşma protokolü imzalanmış ve tüm alacakları eksiksiz bir şekilde kendisine ödenmiştir. Ancak, Novikovas'ın avukatının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, ilgili protokolün FIFA'ya sunulması konusunda aksaklıklar yaşanmıştır. Bunun sonucunda FIFA, haksız bir şekilde transfer yasağı uygulamış ve yapılan tüm başvurulara ve sunulan tüm delillere rağmen bu kararını değiştirmemiştir.

Bu süreçte, yaşanan haksızlık karşısında Novikovas ve sayın avukatı, Samsunspor'un yanında yer almıştır. FIFA'nın haksız ve yanlış kararı sonrasında, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurular yapılmıştır. Bu süreçle bizzat kulüp başkanımız sayın Yüksel Yıldırım ilgilenmiş ve FIFA yetkilileriyle üst düzey görüşmeler gerçekleştirmiştir. Kulübümüz, bu dava özelinde spor hukuku alanında en iyi avukatlık şirketlerinden biri olan Lévy Kaufmann ve baş avukatı Antonio Rigozzi ile çalışmış; hukuki süreç eksiksiz bir şekilde ilerlemiştir. Tüm bu çalışmaların sonucunda, emsali nadir görülen bir karar olarak, İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde geçtiğimiz transfer döneminde transfer yasağı geçici olarak durdurulmuştur. Bu durum, hukuki çalışmaların ne denli özenle ve eksiksiz yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Ne yazık ki FIFA, geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak Türk futbol kulüplerine karşı ciddi bir şüpheyle yaklaşmaktadır.

Kulübümüz de bu şüpheden dolayı verilen kararlarla nasibini almıştır. Transfer yasağı kesinleşmiş olmasına rağmen, tarafımızca iyi niyet çerçevesinde FIFA ile görüşmeler devam etmekte ve kulübümüzün tertemiz bir yapıya sahip olduğu anlatılmaktadır. Er ya da geç kulübümüz ile FIFA arasında ileriye yönelik olarak temiz bir sayfa açılacaktır. İsviçre Federal Mahkemesi, CAS ve FIFA gibi ciddi kurumların yer aldığı davalarda sahte doküman sunulması söz konusu dahi olamaz. Kaldı ki, bu iddialar gerçek olsaydı, bunların her biri cezai işlem konusu edilir ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırdı. Samsunspor Futbol Kulübü, mevcut durumda hem hukuki hem de mali açıdan tertemiz bir kulüptür. Hatırı sayılır bir borcu ve davası bulunmamaktadır. Ancak, bazı kişilerin Samsunspor'dan rahatsız olduğu aşikardır. Bu nedenle, yeni sezonun başlangıcında asılsız haberler gündeme getirilmektedir. Geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de Atatürk'lü Arma ve Samsunspor'un tüm hukuki menfaatlerini özenle korumaya devam edecek; iftira atan ve yalan yanlış haberler yapan kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatacağız" dedi.