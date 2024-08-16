TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan Rey Manaj hamlesi

Sivasspor formasıyla geçen sezon 36 resmi maçta 22 gol-3 asistlik performansıyla dikkat çeken Rey Manaj, Trabzonspor'un radarında... Bordo-mavili yönetim, 27 yaşındaki Arnavut santrfor için ilk girişimini yaptı.



Sivasspor kulübüne para artı takas teklifinde bulunan Trabzonspor, henüz istediği yanıtı alamadı. Sivasspor'un Manaj'ı satmayı düşündüğü ancak talep ettiği rakamların oldukça yüksek olduğu belirtildi. Fırtına'nın mevcut yabancı kontenjanında yer açmak için Fountas, Teklic gibi isimlerin yanı sıra Umut Bozok'u da Sivas'a takasla önerdiği iddia edildi.

HEDEFE AVCI OTURDU

Trabzonspor'un her iki maçta da Rapid Wien'e yenilmesi ve Avrupa Ligi'ne veda edilmesi bordo-mavili taraftarları isyan ettirdi. Hedefte Abdullah Avcı vardı. Sosyal medyada, "Kadromuz yanlış.", "Visca gibi bir yıldız nasıl kulübede oturur.", "Yaptığımız transferlerin bir faydası yok. Bu takım ligde de hedefe ulaşamaz." "3 resmi maçta bir gol bile atamadık." yorumları vardı.

Avcı maçtan bir gün önce yaptığı basın toplantısında kendisine yapılan eleştiriler için "Organize bir kötülükle karşı karşıyayız" demişti.

BIR TEK UĞURCAN

Trabzonspor adına dün sahanın en çok çalışan ismi Uğurcan Çakır'dı. Milli kaleci kalesinde iki gol görmesine rağmen 3'ü ilk yarıda, 4'ü ikinci devrede olmak üzere toplamda 7 tehlikeli pozisyonda kalesine duvar ördü. Dün gece Uğurcan ayakta kalmasa, bordo-mavililer tarihi fark yiyecekti.