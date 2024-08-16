Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakibi FC St. Gallen

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dün akşamki rövanş maçında 2-0 mağlup olarak Konferans Ligi'ne kaldı. Bordo-mavililer UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off turu oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen bordo-mavili takımın UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi ise İsviçre temsilcisi FC St.Gallen oldu. Trabzonspor, FC St.Gallen ile ilk maçını 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos'ta Trabzon Paparapark'ta oynayacak.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel basın da Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzon'daki yerel basın manşetleri şöyle:

Taka: Zorla güzellik olmuyor

Sonnokta gazetesi: UEFA Avrupa Ligi'ne veda

Karadeniz: Kurşunu kendi ayağına değil bizim kalbimize sıktın

Kuzey Ekspres: Suçlu ayağa kalk, gereğini yap

Günebakış: Fiyasko