Adana Demirspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 yendi. Çaykur Rizespor'un gollerini Alikulov ve Ali Sowe kaydederken, Adana Demirspor'un tek golünü ise Yusuf Barasi attı.

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Karşılaşmanın 4. dakikasında ceza sahasında Ali Sowe'un pasında topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu kornere çeldi.