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Giriş Tarihi: 17.8.2024

Başakşehir’de atan farkı

44 yaşındaki teknik direktör, geçen sezon ilk 3 haftada dibe vuran takımını sezon sonunda Avrupa’ya götürürken, son 12 resmi müsabakada da 10 galibiyet elde etti

Başakşehir’de atan farkı
Gürcü ekibi İberia'yı her iki maçta da deviren Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a yükselirken teknik direktör Çağdaş Atan da bir başarı hikâyesi yazıyor. 44 yaşındaki hoca, geride kalan sezonun 4. haftasında Emre Belözoğlu'nun yerine geldiğinde turuncu-lacivertliler, ligde 3 maçta 3 mağlubiyetle son sıradaydı. Adeta bunalımdaki İstanbul ekibini teslim alan Atan, 35 karşılaşmada 18 galibiyet-7 beraberlikle 61 puan topladı. Ligde 4'üncü sırayı alarak takımını Avrupa kupalarına götürdü. Bu sezona da bomba gibi giren Boz Baykuşlar, Konferans Ligi elemelerinde 4'te 4 yaparak play-off turuna yükseldi. Başakşehir, Çağdaş Atan'ın liderliğinde son 12 resmi maçta 10 galibiyet elde etti.
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Başakşehir’de atan farkı
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