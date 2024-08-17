Başakşehir’de atan farkı

Gürcü ekibi İberia'yı her iki maçta da deviren Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a yükselirken teknik direktör44 yaşındaki hoca, geride kalan sezonun 4. haftasında Emre Belözoğlu'nun yerine geldiğindeAdeta bunalımdaki İstanbul ekibini teslim alan Atan, 35 karşılaşmada 18 galibiyet-7 beraberlikle 61 puan topladı.Bu sezona da bomba gibi giren Boz Baykuşlar, Konferans Ligi elemelerinde 4'te 4 yaparak play-off turuna yükseldi.