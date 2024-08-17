Göztepe maçında ortalık karıştı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yabancı madde isabet etti

Başkan Koç, güvenlik ekipleriyle birlikte Göztepeli taraftarların olduğu güney kale arkası tribününde geçip Fenerbahçeli futbolseverlerin maçı izlediği alana girdi.
Göztepeli taraftarların Koç'a yabancı maddeler attığı görüldü. Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminin, sarı-lacivertli taraftarların tribünde yaşadığı karışıklığa müdahale etmek için sahaya girdiği öğrenildi.
Ardından tekrar tribünden çıkıp maçın oynandığı esnada tekrar güney kale arkasından geçen Ali Koç'a büyük tepki yağdı. Ali Koç, çıkış tüneline giderken arkadan itildi ve yere düşürüldü. Başkan Koç'un başına su şisesi geldiği gözlenirken maça ara verildi.
Yoğun koruma ekibiyle tünele gelen Ali Koç, yeniden protokol tribününe geri döndü. Ali Koç, protokol tribününe dönerken Göztepe CEO'su Kerem Ertan Koç'a tepki gösterdi.
Karşılaşma daha sonra kaldığı yerden devam etti.