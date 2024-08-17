Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe maçında ortalık karıştı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde isabet etti
Giriş Tarihi: 17.8.2024 23:55 Son Güncelleme: 18.8.2024 00:06

Göztepe maçında ortalık karıştı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde isabet etti

Göztepe - Fenerbahçe maçının ikinci yarısının ilk dakikalarında oyun durdu. Stadyuma giremeyen Fenerbahçeli taraftarlar için başkan Ali Koç deplasman tribününe desteğe gitti. Göztepe taraftarı Ali Koç'a tepki gösterdi. Bu sırada Ali Koç'a yabancı madde isabet etti.

Göztepe maçında ortalık karıştı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yabancı madde isabet etti

Başkan Koç, güvenlik ekipleriyle birlikte Göztepeli taraftarların olduğu güney kale arkası tribününde geçip Fenerbahçeli futbolseverlerin maçı izlediği alana girdi.

Göztepeli taraftarların Koç'a yabancı maddeler attığı görüldü. Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminin, sarı-lacivertli taraftarların tribünde yaşadığı karışıklığa müdahale etmek için sahaya girdiği öğrenildi.

Ardından tekrar tribünden çıkıp maçın oynandığı esnada tekrar güney kale arkasından geçen Ali Koç'a büyük tepki yağdı. Ali Koç, çıkış tüneline giderken arkadan itildi ve yere düşürüldü. Başkan Koç'un başına su şisesi geldiği gözlenirken maça ara verildi.

Yoğun koruma ekibiyle tünele gelen Ali Koç, yeniden protokol tribününe geri döndü. Ali Koç, protokol tribününe dönerken Göztepe CEO'su Kerem Ertan Koç'a tepki gösterdi.

Karşılaşma daha sonra kaldığı yerden devam etti.

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Göztepe maçında ortalık karıştı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde isabet etti
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