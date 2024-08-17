İsmail Yüksek'ten yaşanan olaylara tepki! "Formamız yakılıyor..."

ALİ KOÇ'A TRİBÜNLERDEN YABANCI MADDELER ATILDI

İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı.

Maçın ardından konuşan İsmail Yüksek, yaşanan olaylara yönelik tepki gösterdi ve şunları söyledi: "Formamız yakılıyor, gelen taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız, bunlara karşı çıkmak için dostça sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde bir saldırı oluyor. Yine Fenerbahçe'yi saha dışında kaosa sürüklemeye çalışıyorlar."