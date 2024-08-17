İsmail Yüksek'ten yaşanan olaylara tepki! "Formamız yakılıyor..."

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7. dakikada yeni oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Maçın 68. dakikasında Koray Günter'le farkı 1'e indiren Göztepe, 90+5. dakikada Romulo'nun attığı golle skoru 2-2'ye taşıdı. Müsabaka, bu skorla tamamlandı.
ALİ KOÇ'A TRİBÜNLERDEN YABANCI MADDELER ATILDI
İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı.
Maçın ardından konuşan İsmail Yüksek, yaşanan olaylara yönelik tepki gösterdi ve şunları söyledi: "Formamız yakılıyor, gelen taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız, bunlara karşı çıkmak için dostça sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde bir saldırı oluyor. Yine Fenerbahçe'yi saha dışında kaosa sürüklemeye çalışıyorlar."