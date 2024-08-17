Manisa FK: 2 - Sakaryaspor: 2

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne maç 2-2 berabere sona erdi. Maçın gollerini Manisa FK'dan Fofana (2) ve Sakaryaspor'dan ise Murat Cem Akpınar ile Max Gradel kaydetti.

Sarı kartlar: Dk. 15 Birkan Yılmaz, Dk. 66 Ramirez, Dk. 73 Osuji, Dk. 87 Kerem Arık, Dk. 89 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 90+8 Oktay Gürdal (Manisa FK), Dk. 50 Erdi Dikmen, Dk. 64 Salih Dursun, Dk. 87 Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor)