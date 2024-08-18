Giovanni van Bronckhorst: Enerjisi yüksek ve aç bir takım gördüm

Hollandalı çalıştırıcı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon sahalarında oynadıkları ilk maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Van Bronckhorst, "Zor bir başlangıç oldu. Önemli olan sonrasında gösterdiğimiz reaksiyondu. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Rakip 10 kişi kalınca kontrol daha çok bize geçti. Fazlasıyla hızlı ve güçlü bir takımız. Oyuna sonradan giren isimlerden de gol katkısı aldık. Güzel bir tecrübe oldu. Yarın dinleneceğiz ve Lugano ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız play-off maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Tüpraş Stadı'ndaki atmosfer dolayısıyla çok mutlu olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Taraftarı arkanızda hissetmeniz çok önemli. Bunu devam ettirmemiz lazım. Takımın gelişiminin hiçbir zaman durmaması gerek. Aç ve enerjisi yüksek bir takım gördüm. Taraftarın verdiği enerji, bizim sahada verdiklerimizin yansıması. Her maç bu enerjiyi taraftarımızdan almamız gerekiyor." diye konuştu.

"SAVUNMADA DAHA GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Karşılaşmada kalelerinde 2 gole engel olamadıklarının hatırlatılması üzerine Giovanni van Bronckhorst, "Savunmamızı geliştirmeliyiz. İki gol yedik. Bu, istediğimiz bir şey değil. Daha güçlü olmamız gerekiyor. Takım defansı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Savunmada yeni oyuncularımız var. Birbirimize alışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"TÜRKİYE'DE FUTBOLA DUYULAN TUTKU HOŞUMA GİDİYOR"

Süper Lig hakkında da görüşlerini paylaşan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye'de gün geçtikçe takımları ve oyuncuları tanıyorum. Her maç benim için tecrübe oluyor. Bu da beni güçlendiriyor. Türkiye'de futbola duyulan tutku hoşuma gidiyor. Futbolda duyguyu kontrol edebilirsek daha başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA LİGİ'NDE TUR ATLAMAK İSTİYORUZ"

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile 22 Ağustos Perşembe günü önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatan Van Bronckhorst, "Lugano, iyi oynayan bir takım. Biz de bu maça iyi hazırlanacağız. İki maç oynayacağız. İlk müsabakadan güzel bir sonuç alıp rövanşta da iyi bir futbol oynamak istiyoruz. Farklı bir maç olacak. Tur atlamak istiyoruz. Hedeflediğimiz bu." dedi.

Karşılaşmada Ernest Muçi'nin attığı 4. ve son golün asistini yapan yeni transfer Cher Ndour hakkında bir soruyu Hollandalı teknik adam, "Sergilediği performanstan dolayı muyluyum. Genç bir oyuncu. PSG'nin kendisini neden aldığını görüyorsunuz. Henüz fiziksel olarak istediği yerde değil. Takıma neler verebileceğini gördük." şeklinde yanıtladı.

Son olarak transfer çalışmalarını sürdürdüklerini paylaşan Giovanni van Bronckhorst, "En iyi kadroyu oluşturmak için çalışıyoruz. Fırsatları arıyoruz. Transfer sezonu bittiğinde en iyi kadroya sahip olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.