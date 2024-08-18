Milot Rashica: Takıma katkı sağladığım için mutluyum

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rashica, "Kaliteli oyuncularımız var, arkalara kaliteli koşular atıyorlar. Onların koşularına paslar attığım için, bu şekilde katkı sağladığım için mutluyum." diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu, Ernest Muçi'nin attığı gol için de mutlu olduğunu kaydederek, "Onun için çok mutluyum. Çok iyi bir oyuncu ve insan. Oynamamak kolay değil. Hak ettiği bir gol attı. Çok uzun bir sezon olacak. Uzun sezonda böyle oyunculara ihtiyacımız olacak." dedi.

Geçen yıla göre çok şeyin değiştiğini söyleyen Rashica, "Takıma çok iyi oyuncular geldi. Bu anlamda iyiyiz. Hocanın ekibiyle getirdiği bir enerji var. Bizden ne istediğini biliyor. Biz de onun istediklerini yerine getirmek istiyoruz. Topla çok ofansif idmanlar yapıyoruz ve hocanın istediklerini sahaya yansıtıyoruz. Geçen yıl zor zamanlar geçirdik. Bu sezona Süper Kupa'yla başladık ve taraftarın enerjisini hissettik. Onlar için yüzde 100'ümüzü vereceğiz. Uzun bir sezon olacak. Her maç onların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacakları maçlarla ilgili de Rashica, "Lugano'yla önemli iki maç oynayacağız. Önemli olan burada sezona galibiyetle başlamaktı. Rakibi biliyoruz. Geçen yıldan farklıyız. Onlarda da değişiklikler vardır. Bu maçlara çok iyi hazırlanacağız ve elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.