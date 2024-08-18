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Giriş Tarihi: 18.8.2024 16:48

Okan Buruk'tan Jelert kararı!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak giren Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off maçında Young Boys'a konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transfer Elias Jelert için kararını verdi.

Okan Buruk’tan Jelert kararı!

G.Saray'ın Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Konya deplasmanında çıktı. 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, 84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine girerken, sahada kaldığı oldukça kısa sürede sergilediği performansla beğeni topladı.

Bir pozisyonda rakibe müdahalesi yerinde olan Jelert, 10 kez buluştuğu topla yüzde 88 pas isabeti sağlarken, bir şutunu da rakip engelledi. Teknik heyet, Kaan Ayhan'ın cezalı olduğu Young Boys sınavına da Jelert'i hazırlıyor. Başarılı sağ bek, Şampiyonlar Ligi play-off maçına ilk 11 çıkacak.

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Okan Buruk'tan Jelert kararı!
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