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Giriş Tarihi: 19.8.2024 00:23

Rafa Silva, ligde 2. haftayı da boş geçmedi

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki futbolcusu Rafa Silva, siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'de çıktığı ilk 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

İHA
Rafa Silva, ligde 2. haftayı da boş geçmedi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva, 90+5. dakikada da Ernest Muçi'den geldi.

Portekizli futbolcu Rafa Silva, bu golle birlikte siyah-beyazlılarda çıktığı ikinci lig maçında da gol sevinci yaşamış oldu. Süper Lig'de ilk maçına geçen hafta oynanan Samsunspor müsabakasında çıkan Silva, 31. dakikada fileleri sarsmıştı.

Antalyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada yerini Ernest Muçi'ye bıraktı.

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Rafa Silva, ligde 2. haftayı da boş geçmedi
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