Eyüpspor, Bodrum FK’yı 4-1 mağlup etti

Süper Lig'in 2'nci haftasında Eyüpspor, Bodrum FK'yı konuk etti. Ligin iki yeni ekibi Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetirken, yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın üstlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol pozisyonuna girmekte zorlanırken, konuk ekip Dimitrov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Eyüpspor, 46'ncı dakikada Bruno'nun golüyle eşitliği yakaladı. 55'inci dakikada Thiam'ın golüyle öne geçen eflatun sarılılarda, 86'ncı dakika Saiz ve 90+5'inci dakikada ise Halil Akbunar karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-1. Bu sonuçla Eyüpspor 4 puana yükselirken, Bodrum FK 0 puanda kaldı.