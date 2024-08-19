FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe taraftarı isyanda

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sürpriz bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar isyanda, sarı lacivertlilere gönül verenler, üst üste yaşanan kayıpları sosyal medyada üç başlıkta yorumladı.FENERBAHÇE taraftarının büyük bir kısmı, Göztepe maçı oynanırken ve takım 2-0 öndeyken Başkan Ali Koç'un kale arkası tribününün önünden geçmesi ve sonrasında yaşanan olayların takımın konsantrasyonunu bozduğunu, rakip taraftarı da ateşlediğini düşünüyor. Başkan Koç'un, futbolseverlerin yanında olmasının doğru olduğunu belirten sarı-lacivertliler zamanlamanın yanlışlığı konusunda hemfikir.rövanşı öncesi kadrodan çıkarılan, Göztepe maçında ikinci yarıda oyuna giren Ferdi'nin aklının Premier Lig'de olduğu görüşü hakim. Adana Demirspor karşılaşmasında da beklenen performansından uzak kalan milli futbolcu için "Brighton'a gidecekse gitsin. Fenerbahçe aklında yoksa oynamasına gerek yok. Israr edilmemeli" fikri oluştu.6 MİLYON Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan kadroya katılan kanat oyuncusu, 6 resmî maçta sadece 22 dakika süre alabildi. Göztepe müsabakasının ikinci yarısında da tercih edilmeyen 23 yaşındaki futbolcu için 'deplasman maçlarında bile oyuncunun hızından yararlanamayacaksak neden 6 milyon Euro verildi' yorumları var.