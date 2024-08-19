FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho eskisi gibi değil

İki farklı öne geçtiği karşılaşmada Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe, ligde ilk puan kaybını yaşadı.
Son yarım saatte İzmir ekibine hem oyun hem de skor olarak teslim olan sarı-lacivertlilerde futbolcu değişiklikleri, Jose Mourinho'yu tartışılır hale getirdi.
Lugano maçlarında (2-1/3- 4) turun geçilmesi ve Adana Demirspor (1-0) galibiyeti eleştirilerin dozunu bir nebze düşürse de Lille'e elenilmesi (1-2/1-1) ve Göztepe beraberliği ünlü çalıştırıcıyı daha ikinci haftada hedefe koydu.
SADECE 1 MAÇTA KALE KAPANDI
61 yaşındaki teknik adamın yaptığı oyuncu hamlelerinin karşılığı hayal kırıklığı yaşattı. 6 maçta 5 farklı 11 tercih eden Mourinho, istikrar tutturamazken 28 değişiklikte sadece 2 gol katkısı alabildi.
Lille ile oynanan ilk karşılaşmada İrfan Can Kahveci ile 4-3'lük Lugano sınavında Ferdi, sonradan girip golleriyle fark yarattı. Ancak iki lig maçında yapılan kulübe hamleleri skora etki etmezken, özellikle Göztepe önünde oyunun sıkıştığı andaki değişiklikler, sonuç getirmedi. Fenerbahçe, bu sezon 6 müsabakanın sadece 1'inde (Adana Demirspor) kalesini gole kaparken 9 gole engel olamadı.
ALANYA'YA YAKIN TAKİP
F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho ve sportif direktör Mario Branco, dün Başakşehir- Alanya maçını tribünde izledi. Portekizli hoca, 2 hafta sonra ligde karşılaşacakları Alanyaspor ile ilgili notlar aldı.