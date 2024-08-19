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Giriş Tarihi: 19.8.2024 09:32 Son Güncelleme: 19.8.2024 09:48

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya Fred'siz tat vermiyor

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Orta sahada Fred'in yokluğu hissedilirken, F.Bahçe yine Brezilyalının olmadığı bir maçta puan kaybetti. Mourinho'nun, 'Fred'i çok özlüyorum' sözleri eleştirilmişti ancak alınan sonuçlar, Portekizli'yi haklı çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya Fred’siz tat vermiyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

FRED'SİZ FENERBAHÇE TAT VERMİYOR

Sarı-lacivertliler'in Fred'in olmadığı maçlarda puan toplamakta zorlandığı görüldü. Brezilyalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçlarda Lille'e 2-1 yenilen F.Bahçe, rövanşta 1-1'lik sonuçla Devler Ligi'ne veda etti.

Adana Demirspor karşılaşması tek golle kazanıldı. Göztepe ile 2-2 berabere kalındı. Fenerbahçe, geçen sezon Fred'in oynamadığı 16 mücadelede 4 yenilgi, 3 beraberlik almıştı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya Fred'siz tat vermiyor
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