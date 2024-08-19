FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya Fred’siz tat vermiyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
FRED'SİZ FENERBAHÇE TAT VERMİYOR
Sarı-lacivertliler'in Fred'in olmadığı maçlarda puan toplamakta zorlandığı görüldü. Brezilyalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçlarda Lille'e 2-1 yenilen F.Bahçe, rövanşta 1-1'lik sonuçla Devler Ligi'ne veda etti.
Adana Demirspor karşılaşması tek golle kazanıldı. Göztepe ile 2-2 berabere kalındı. Fenerbahçe, geçen sezon Fred'in oynamadığı 16 mücadelede 4 yenilgi, 3 beraberlik almıştı.