GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’a İlkay’dan müjdeli haber

Trendyol Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Galatasaray, Barcelona ile yollarını ayırması halinde İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor. Suudi Arabistan'dan da tecrübeli futbolcuya tekliflerin olduğu biliniyor.

AYRILMAYI KABUL ETTİ

Öte yandan Cadena Ser'in haberine göre; Barcelona, 30 Ağustos'tan önce ayrılması için İlkay Gündoğan'a baskı yapıyor. Haberde, Barcelona'ya yıllık maliyeti 18.75 milyon euro olan İlkay Gündoğan'ın, Barcelona'dan ayrılmayı kabul ettiği kaydedildi.

GEÇEN SEZON Kİ PERFORMANSI



Geçen yıl Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan'ın Katalan ekibiyle sözleşmesi 2025'te sona erecek. Barcelona forması altında 51 maçta görev alan Gündoğan, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.