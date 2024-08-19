Galatasaray’da tur gelirse transfer de gelecek!

BERKAN& KEREM'E HAZIR OL EMRİ

Gabriel Sara, ligde 2 maçı geride bırakırken henüz gol ve asist katkısı veremedi. 100 dakika şans bulan futbolcu, Young Boys ile oynanacak ilk maçta eşinin doğum yapacak olması nedeniyle forma giyemeyebilir. Teknik heyet de orta sahaya Berkan ve Kerem Demirbay'ı hazırlıyor.



KÖHN İYİLEŞTİ KADROYA DÖNÜYOR

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren ve bu nedenle Konyaspor maçında son anda kadrodan çıkarılan Derrick Köhn'ün durumu iyiye gitti. Alman sol bekin oynamasında engel olmadığı ve Young Boys ile çarşamba günü yapılacak maçın kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Köhn'ün yokluğunda Konyaspor maçında Dubois sahadaydı.

TUR VARSA TRANSFER DE OLACAK

Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı transfer eden Galatasaray, kadrosuna üç takviye daha düşünüyor. Derrick Köhn'ü yeterli bulmayan sarı-kırmızılı kulüp, sol bek için yeni isim arıyor. Orta saha merkezine alternatif bakılıyor ve Wilfried Zaha ile Kerem Aktürkoğlu'nun olası ayrılığına karşı kenar forvet için çalışmalar başladı. Transferde 9 gün frene basıldı ve Young Boys eşleşmesinin bitmesi bekleniyor.