Mükemmel gol zaferle taçlandı

Süper Lig'de dün gol düellosu yaşanan maçta Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk haftasını 1'er puanla geçen iki ekibin mücadelesinde26'da Fatih Tekke'nin takımı, Cordova ile eşitliği yakaladı: 1-1. 45+1'de Alanya bir de penaltı kazanırkenİkinci yarıda Çağdaş Atan'ın öğrencileri, müthiş bir golle beraberliği sağladı;90'da Başakşehir, Deniz Türüç ile öne geçti. 90+5'te ise