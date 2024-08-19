Mükemmel gol zaferle taçlandı

Süper Lig'de dün gol düellosu yaşanan maçta Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk haftasını 1'er puanla geçen iki ekibin mücadelesinde turuncu-lacivertliler, 17'de Piatek'in kafa vuruşuyla öne geçti.
26'da Fatih Tekke'nin takımı, Cordova ile eşitliği yakaladı: 1-1. 45+1'de Alanya bir de penaltı kazanırken Balkovec atışı gole çevirdi: 2-1.
İkinci yarıda Çağdaş Atan'ın öğrencileri, müthiş bir golle beraberliği sağladı; kendi ceza sahasından topla çıkan Figueiredo, kaleciyi önde görünce orta saha çizgisi üstünden mükemmel bir aşırtma vuruş yaparak fileleri havalandırdı.
90'da Başakşehir, Deniz Türüç ile öne geçti. 90+5'te ise Serdar Gürler kafayla skoru belirledi: 4-2.