Samsun 3’lük attı!

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a evinde 2-0 yenilen Samsunspor, G.Antep deplasmanından 3 puanla dönerek 3 puana ulaştı. Karşılaşmanın 5. dakikasındaG.Antep, özellikle ikinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri ile hücumda baskısını arttırsa da Samsunspor savunmasında hataya yer vermedi ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. İlk hafta Bodrum FK'yı deviren G.Antep ise ikinci haftayı puansız kapattı.