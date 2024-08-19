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Giriş Tarihi: 19.8.2024 19:51 Son Güncelleme: 19.8.2024 19:52

Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, adı sarı kırmızılılarla anılan Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın transferine yönelik açıklamalarda bulundu.

Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek’ten İlkay Gündoğan açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, adı Sarı-Kırmızılı ekiple de anılan Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın transferine yönelik konuştu.

İlkay'ın her takımın istediği türden bir oyuncu olduğunun altını çizdi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Önemli bir oyuncu. Haber dolaşıyor ama gerçekten Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı kesin değil. Şu ana kadar bendeki bilgi İlkay'ın hala Barcelona'da kalmak istediği yönünde."

Galatasaray her zaman İlkay gibi bir futbolcunun peşindedir. Kadrosunda görmek ister. Tartıştığımız şeyin esasına inmek lazım. Bendeki bilgi İlkay'ın Barcelona'da kalmak istediği yönünde."

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Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması!
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