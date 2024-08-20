Beşiktaş, Lugano maçının hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirildi.

Antalyaspor mücadelesinde forma giyen futbolcular yenileme antrenmanıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular 5'e 2 çalışmasının ardından ısınma ve pas idmanı yaptı.

Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın sabah saat 10.30'da ilk 15 dakika basına açık yapılacak antrenmanın ardından Lugano maçı için 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine hareket edecek.