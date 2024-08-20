Beşiktaş’ın yeni transferleri taraftarı mest etti

S üper Lig'de ilk iki maçta 6 golü rakip ağlara bırakan Beşiktaş'ta, asistlerin 5'i eskilerden, gollerin de 5'i yenilerden geldi. Siyah-beyazlıların yeni yıldızları Rafa Silva ve Ciro Immobile sezona fırtına gibi başlarken, takıma da çok çabuk uyum sağlayıp farklarını ortaya koydu. Silva, Samsunspor maçında 1 golle oynarken, Antalya ağlarına da 1 gol bıraktı. İlk maçı boş geçen Immobile ise dün iki gole imzasını attı. Kartal'ın bir diğer yeni transferi Paulista da sezonun ilk maçında golle tanışırken, son golün sahibi ise geçen sezon devre arası transfer edilen Ernest Muçi oldu. Cher Ndour'un da Beşiktaş formasıyla tanışır tanışmaz yaptığı şık asist herkesi sevindirdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA BU SEZON GOL VE ASİSTLER:

Samsunspor (2-0)

Gol – Asist

Rafa - Semih

Paulista - Masuaku

Antalyaspor (4-2)

Gol – Asist

Immobile - Rashica

Immobile - Semih

Rafa - Rashica

Muçi - Ndour