Yabancı futbolcu oynamamalı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün Amedİstanbulspor maçını tribünde izledi. Önceki gün Diyarbakır'a giden ve birtakım ziyaretlerde bulunan Hacıosmanoğlu, stadyumda da sevgiyle karşılandı. Yabancı futbolcu konusuna da değinen Başkan, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Biz altyapıya, amatöre çok önem veriyoruz. Futbolun kalkınmasının da ilk hamlesinin oradan başlaması gerektiğine inanıyoruz.Bir yabancı sıkıntısı var bu ülkede. Futbolculara dünyanın parasını veriyoruz. Uyum sağlayan sağlıyor, sağlamayan üç senelik parasını alıyor gidiyor. 3, 2 ve 1. Lig'de benim şahsi düşünceme göre, bu liglerin hiçbirinde yabancı oyuncunun oynamasını istemiyorum.Profesyonel ekiplerle beraber sıkıntıların çoğunu biliyoruz. Üretim kısmı daha önde olursa, o zaman dışa bağımlılıktan kurtarırız."