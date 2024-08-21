Köhn tek olmaz! Rota Jakobs

Spartak Moskova'yı reddeden Derrick Köhn, takımda kaldı ancak yönetim ve teknik heyet, Köhn'ü alternatifsiz bırakmama kararı aldı. Sol bek aramaya başlayan Galatasaray ilk olarak Maxim De Cuyper'e teklif yaptı.25 yaşındaki Senegalli sol bekin satın alma opsiyonlu kiralanması gündemde. Futbol altyapısını Almanya'da alan ve alt yaş kategorilerinde Almanya milli forması giyen İsmail Jakobs, A Milli Takım düzeyinde tercihini Senegal'den yana kullandı.