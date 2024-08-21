Sakaryaspor, Trabzonspor’dan Murat Cem Akpınar’ı transfer etti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar arasındaki 1 Haziran 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Murat Cem Akpınar'ın, Sakaryaspor AŞ'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Sakaryaspor AŞ kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon Türk Lirası + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca Sakaryaspor AŞ kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinden, kulübümüze ödenen/ödenecek bedellerin düşülmesi sonrası kalan tutarın yüzde 30'unu ödeyecektir."