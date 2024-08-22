Başakşehir’in rakibi St. Patrick’s | Maçta ilk düdük çaldı

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Başakşehir, play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's'e ile kozlarını paylaşıyor. Turu geçip gruplara kalmayı hedefleyen turuncu-lacivertliler, 2024-25'te oynadığı 6 maçta yenilmedi.
CANLI ANLATIM
St. Patrick's 0-0 Başakşehir | CANLI
ST. PATRICK'S - RAMS BAŞAKŞEHİR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
St. Patrick's - RAMS Başakşehir maçı saat 21.45'te başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.
ST. PARICKS - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU!
Başakşehir: Muhammed, Leo Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Pelkas, Onur, Berkay, Deniz, Davidson, Piatek.
St. Patrick: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer, Lennon, Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia.