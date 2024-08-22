BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Lugano’dan Beşiktaş’a karşı küstah paylaşım

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabakada Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çalacak.

LUGANO'DAN KÜSTAH PAYLAŞIM



Lugano cephesinden, Beşiktaş maçı öncesi tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi. İsviçre kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen sezon İstanbul'da 3-2 kazandıkları karşılaşmaya atıfta bulundu ve "10 ay önce şu oldu; Beşiktaş'a karşı 10 dakikada 3 gol attık" ifadelerini kullandı. Ancak Beşiktaş'ın sonrasında kendilerini evlerinde 2-0 yendiği maç hakkında hiçbir yorum yapmadılar!

Bu arada İsviçre ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin müsabakaya büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Beşiktaş'a ayrılan tribünün yanı sıra ev sahibi takımının tribününde de çok sayıda Türk taraftarın yerini alarak siyah-beyazlılara destek vermesi bekleniyor.