BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Lugano’dan Beşiktaş’a karşı küstah paylaşım

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabakada Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çalacak.
LUGANO'DAN KÜSTAH PAYLAŞIM
Lugano cephesinden, Beşiktaş maçı öncesi tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi. İsviçre kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen sezon İstanbul'da 3-2 kazandıkları karşılaşmaya atıfta bulundu ve "10 ay önce şu oldu; Beşiktaş'a karşı 10 dakikada 3 gol attık" ifadelerini kullandı. Ancak Beşiktaş'ın sonrasında kendilerini evlerinde 2-0 yendiği maç hakkında hiçbir yorum yapmadılar!