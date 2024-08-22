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Giriş Tarihi: 22.8.2024 09:23 Son Güncelleme: 22.8.2024 09:45

GALATASARAY HABERLERİ: Günay Güvenç 5 buçuk ay aradan sonra kalede

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Young Boys ile karşılaştı. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların kalecisi Muslera, ilk yarının sonlarında sakatlık yaşadı ve ikinci yarı başlamadan oyundan çıktı. Uruguaylı filebekçisinin yerine Günay Güvenç mücadeleye dahil oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Günay Güvenç 5 buçuk ay aradan sonra kalede
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

İsviçre ekibinin gollerini 3'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Joel Monteiro ile 86'ncı dakikada penaltıdan Filip Ugrinic kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini ise 67'nci ve 72'nci dakikalarda Michy Batshuayi attı.

GÜNAY GÜVENÇ 5 AY ARADAN SONRA KALEDE

Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç, bu sezon ilk kez bir resmi maça çıktı.

Muslera'nın oyuna devam edememesi nedeniyle ikinci 45'te kaleye geçen 33 yaşındaki eldiven, en son 29 Şubat 2024'te Karagümrük ile oynanan Türkiye Kupası maçında görev yapmış, karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-0 kaybetmişti.
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GALATASARAY HABERLERİ: Günay Güvenç 5 buçuk ay aradan sonra kalede
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