Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 3. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde 3. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, maçlada görev yapacak hakemleri duyurdu.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.

Beşiktaş, ligde haftayı bay geçecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Meteoğlu

Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor: Zorbay Küçük

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman

