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Giriş Tarihi: 22.8.2024 11:31

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 3. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde 3. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, maçlada görev yapacak hakemleri duyurdu.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.

Beşiktaş, ligde haftayı bay geçecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Meteoğlu
Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor: Zorbay Küçük
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman

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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
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