Atalanta’nın yeni transferi Bellanova’dan Yusuf Dikeç pozu

Söz konusu transferin resmi sosyal medya hesabından duyurulma şekli ise kısa sürede ilgi topladı. Atalanta'nın resmi hesabında Raoul Bellanova'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu verdiği fotoğraf paylaşıldı.

Milli atıcı Yusuf Dikeç'in de etiketlendiği gönderide, "Burada bir hayranınız var" notu paylaşıldı.