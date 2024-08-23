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Giriş Tarihi: 23.8.2024 16:56

Atalanta’nın yeni transferi Bellanova’dan Yusuf Dikeç pozu

Serie A ekibi Atalanta kadrosuna kattığı Raoul Bellanova’nın transferini resmi sosyal medya hesabından, milli atıcı Yusuf Dikeç pozuyla ve "Burada bir hayranın var" notuyla paylaştı.

İHA
Atalanta’nın yeni transferi Bellanova’dan Yusuf Dikeç pozu

İtalyan takımı Atalanta, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Torino'dan Raoul Bellanova'yı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcunun transferi Atalanta'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.

Söz konusu transferin resmi sosyal medya hesabından duyurulma şekli ise kısa sürede ilgi topladı. Atalanta'nın resmi hesabında Raoul Bellanova'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu verdiği fotoğraf paylaşıldı.

Milli atıcı Yusuf Dikeç'in de etiketlendiği gönderide, "Burada bir hayranınız var" notu paylaşıldı.

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Atalanta’nın yeni transferi Bellanova’dan Yusuf Dikeç pozu
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