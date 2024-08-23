Avantaj artık Başakşehir’de

Konferans Ligi'nde 4'te 4 yapan Başakşehir, playoff turunda karşılaştığı İrlanda ekibi St. Patricks ile 0-0 berabere kalarak turu İstanbul'a bıraktı. Yoğun yağmur etkili olurken yağış iki takım futbolcularını ve oyunu olumsuz etkiledi.İkinci 45 dakikada yan toplarla saldıran St. Patricks'e izin vermeyen Başakşehir savunması rakibinin ataklarını savuşturdu. Mücadelede orta hakem Muhammed Al Emara 72'de sakatlandı. Karşılaşmanın geri kalanında 4. hakem Peiman Simani yönetti.Başakşehir, sol bek transferinde gündeminin ilk sırasına Ricardo Mangas'ı aldı. Solda sadece Lucas Lima'ya kalan sağ ayaklı Ömer Ali Şahiner'i zorunluluktanBaşakşehir yönetimi, sol kanatta da oynayan 26 yaşındaki ismin transferine nokta koymak için görüşmelere başlayacak. Mangas'ın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Başakşehir, sağ bekte ise Göztepe'den Uğur Kaan Yıldız'ı gözüne kestirdi ancak İzmir ekibi oyuncusunu bırakmayacağını bildirdi.Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından oyuncularını tebrik edip sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk 10 dakika oyuna giremedik,Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Bizim DNA'mızda Avrupa'da oynamak var. Evimizde de galip gelip gruplara kalacağız. Ayrıca ülke puanlarına katkıda bulunduğumuz için mutluyum."