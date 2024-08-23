Fenerbahçe yönetimi Batshuayi’nin ayrılmasına zemin hazırlmış!





SEN YILDA 20 MİLYON TL EDER MİSİN?

Batshuayi sarı-kırmızılı takımla her gol attığında sosyal medyada, Fenerbahçe'ye göndermede bulunan sarı-kırmızılılar bu transferin Başkan Ali Koç'un hediyesi olduğuna inanıyor. İki sene önce Abdülkerim Bardakcı'ya "Sen yılda 20 milyon lira eder misin!" sözüyle transferde dengeleri değiştiren sarı-lacivertli kulübün başkanı, geçen sezon içinde de izin gününü milli takımdan yakın arkadaşı Mertens'le geçiren Belçikalı forveti uyarmak istedi. Ancak bu tepki Batshuayi tarafından olumlu karşılanmadı ve ayrılığın zeminini hazırladı.



GÖRÜŞME ERDEN TİMUR ZAMANINDA BAŞLADI

Erden Timur'un görevde olduğu dönemde irtibata geçilen Belçikalı golcü, Galatasaray'dan aldığı teklifi değerlendirirken tereddüte düşmedi. Sarı-kırmızılı kulüp de Batshuayi'yi kadrosuna kattıktan sonra oyuncunun geçmişte Fenerbahçe formalı yaptığı paylaşımlara hiç müdahale etmedi. Sarı-kırmızı taraftarlar bu transferi Ali Koç'un Aslan'a yaptığı en güzel asist olarak değerlendirirken, Fenerbahçe'ye gönül verenler de yine sosyal medyada yılın en büyük kaybı olarak yorumluyor.