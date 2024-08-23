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Giriş Tarihi: 23.8.2024 10:06 Son Güncelleme: 23.8.2024 10:08

Fenerbahçe yönetimi Batshuayi'nin ayrılmasına zemin hazırlmış!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla attığı kritik gollerle dikkat çeken Michy Batshuayi, bu sezon başında Galatasaray'a transfer oldu. Belçikalı yıldız, son oynanan Young Boys maçında attığı 2 golle yine dikkatleri üzerine çekti. F.Bahçe yönetimi, Batshuayi'nin Mertens ile yaptığı yaz tatilini öne sürerek ayrılığa zemin hazırladı. İşte Batshuayi transferinde yaşaşanlar...

Fenerbahçe yönetimi Batshuayi’nin ayrılmasına zemin hazırlmış!

Fenerbahçe formasını giydiği son iki sezonda sonradan oyuna girdiği ve 90+'larda attığı attığı gollerle 'kurtarıcı' kimliğine bürünen Michy Batshuayi, misyonunun Galatasaray'da da sürdürüyor…

Sarı-lacivertli takımla biten sözleşmesini uzatmayan ve Florya'nın yolunu tutan Belçikalı forvet, önce Hatayspor ile oynanan maçın son dakikasında attığı golle 3 puanı getirdi, önceki gün de Şampiyonlar Ligi play-off'unda oyuna girdikten sonra 5 dakika içinde bulduğu 2 golle skoru 2-2 yapıp, tur umutlarının İstanbul'a taşınmasına neden oldu.



SEN YILDA 20 MİLYON TL EDER MİSİN?

Batshuayi sarı-kırmızılı takımla her gol attığında sosyal medyada, Fenerbahçe'ye göndermede bulunan sarı-kırmızılılar bu transferin Başkan Ali Koç'un hediyesi olduğuna inanıyor. İki sene önce Abdülkerim Bardakcı'ya "Sen yılda 20 milyon lira eder misin!" sözüyle transferde dengeleri değiştiren sarı-lacivertli kulübün başkanı, geçen sezon içinde de izin gününü milli takımdan yakın arkadaşı Mertens'le geçiren Belçikalı forveti uyarmak istedi. Ancak bu tepki Batshuayi tarafından olumlu karşılanmadı ve ayrılığın zeminini hazırladı.

GÖRÜŞME ERDEN TİMUR ZAMANINDA BAŞLADI

Erden Timur'un görevde olduğu dönemde irtibata geçilen Belçikalı golcü, Galatasaray'dan aldığı teklifi değerlendirirken tereddüte düşmedi. Sarı-kırmızılı kulüp de Batshuayi'yi kadrosuna kattıktan sonra oyuncunun geçmişte Fenerbahçe formalı yaptığı paylaşımlara hiç müdahale etmedi. Sarı-kırmızı taraftarlar bu transferi Ali Koç'un Aslan'a yaptığı en güzel asist olarak değerlendirirken, Fenerbahçe'ye gönül verenler de yine sosyal medyada yılın en büyük kaybı olarak yorumluyor.

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Fenerbahçe yönetimi Batshuayi'nin ayrılmasına zemin hazırlmış!
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