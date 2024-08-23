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Giriş Tarihi: 23.8.2024 23:00

Göztepe ile Alanyaspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası açılış maçında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İki takımında birer gol bulduğu mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Göztepe ile Alanyaspor yenişemedi
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Göztepe ile Alanyaspor yenişemedi
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