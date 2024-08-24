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Giriş Tarihi: 24.8.2024 19:30

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçeli futbolcular, Çaykur Rizespor müsabakasının taktiği üzerinde çalışırken, antrenmanı 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde 119 saat sonra enkazdan çıkarılan sarı-lacivertli taraftar Kamilcan Ağdaş da takip etti.

Can Bartu Tesisleri'nde ağırlanan Ağdaş, sarı-lacivertli futbolculara ve teknik ekibe Rize yolculuğu öncesinde başarılar diledi.

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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