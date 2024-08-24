Puanları kaptırdık Çekya ile fark açıldı

Avrupa'da play-off turlarında dört takımımız mücadele ederken ilk maçlarda galibiyet yüzü göremedik. G.Saray, Young Boys'a yenilirken Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor beraberlikle sahadan ayrıldı. Ülke puanı sıralamasında ise son maçlarla birlikte Çekya farkı açtı. 9. sıradaki Çekya 0.5 puan toplarken, Türkiye ise 0.3 puan aldı ve aradaki fark 0.2 puan daha artarak 1.25'e çıktı.11. basamakta ise 31.250 puanı ile Norveç geliyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde gruplara kalan F.Bahçe 0.5 puan, Başakşehir 0.9, Beşiktaş 0.1 ve Trabzonspor da 0.5 puanlık katkı sağlamış durumda.