Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva’yı kimse tutamıyor!

Beşiktaş'ın sezon başınamaaşla 3 yıllığınarenklerine kattığı Rafa Silva,Türkiye kariyerine fırtına gibibaşladı.31 yaşındaki yıldız, Süper Kupafinalindeki 5-0'lık Galatasarayzaferinde 1 gol ve 1 asistlikperformans sergiledi, futboluylada" mesajı verdi. RafaSilva, Süper Lig'de 2-0 kazanılanSamsunspor ve 4-2'lik galibiyetlesonuçlanan Antalyaspormaçlarında da ağları birer kezsarstı. Tecrübeli isim son olarakBeşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligiplay-off turunda Lugano ile deplasmandaoynadığı karşılaşmadaşık bir asist yaptı.Skorayaptığı katkı kadarsahadaki savaşçıkimliği ile de kısasüre içerisinde saygıuyandırmayı başardı.Kariyeri boyunca ilk kezPortekiz dışında bir ligdeforma giyen Rafa Silva,siyah-beyazlı tribünlerinsevgilisi haline geldi.