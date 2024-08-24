Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva’yı kimse tutamıyor!

Beşiktaş'ın sezon başına 6 milyon Euro
maaşla 3 yıllığına
renklerine kattığı Rafa Silva,
Türkiye kariyerine fırtına gibi
başladı. Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı takımın hücum gücünü bir üst seviyeye çıkarırken forma giydiği dört maçta da skora katkı yapmayı başardı.
31 yaşındaki yıldız, Süper Kupa
finalindeki 5-0'lık Galatasaray
zaferinde 1 gol ve 1 asistlik
performans sergiledi, futboluyla
da "Bu takımın hücumdaki lideri benim
" mesajı verdi. Rafa
Silva, Süper Lig'de 2-0 kazanılan
Samsunspor ve 4-2'lik galibiyetle
sonuçlanan Antalyaspor
maçlarında da ağları birer kez
sarstı. Tecrübeli isim son olarak
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi
play-off turunda Lugano ile deplasmanda
oynadığı karşılaşmada
şık bir asist yaptı. Böylece 4 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaştı.
Skora
yaptığı katkı kadar
sahadaki savaşçı
kimliği ile de kısa
süre içerisinde saygı
uyandırmayı başardı.
Kariyeri boyunca ilk kez
Portekiz dışında bir ligde
forma giyen Rafa Silva,
siyah-beyazlı tribünlerin
sevgilisi haline geldi.