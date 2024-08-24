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Giriş Tarihi: 24.8.2024 09:27 Son Güncelleme: 24.8.2024 09:28

Son dakika Galatasaray haberi: Batshuayi için 4-4-2!

Son dakika Galatasaray haberi: Salı günkü kritik maç için teknik heyetin aklında iki plan var. 4-2-3-1 sisteminde Hakim Ziyech, 4-4-2 planında Batshuayi ilk 11’de olacak.

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Batshuayi için 4-4-2!
Geçen sezon asist (16) rekoru kıran ve kazanılan üst üste 2 şampiyonlukta başrolü oynayan Dries Mertens, 2024-25 dönemine ise tutuk başladı ve ilk 4 resmi maçında skor katkısı yapamadı. Şampiyonlar Ligi play-off turu 1. maçında Young Boys deplasmanında devrede oyundan alınan Belçikalı 10 numara, rövanşta ilk 11'de düşünülmüyor. Mertens'in forması için iki aday var: Hakim Ziyech ve Michy Batshuayi. Teknik direktör Okan Buruk, Galata-saray'a geldiği günden beri uyguladığı 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmezse Faslı yıldız Ziyech yeniden 10 numara rolünü üstlenecek. Diğer senaryoda ise çift forvetli 4-4-2 sistemine geçilecek ve formda golcü Michy Batshuayi, ileri uçta Mauro İcardi'yi tamamlayacak.

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Son dakika Galatasaray haberi: Batshuayi için 4-4-2!
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