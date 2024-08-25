Ferdi Kadıoğlu'nu Türk futboluna kazandıran Vitor Pereira'dan çarpıcı sözler: "Onunla ilk tanıştığımda..."

"Fizik kalitesi, 90 dakika boyunca koşabilme özelliği, dribbling becerisi ve oyun kurucu rolü onu başka bir seviyeye çıkardı. Mükemmel bir profesyonel. Her zaman öğrenmeye istekli. Koçlarını, beni ve ona yöneten herkesi dinlemeye istekliydi. Kumaşından dolayı Premier Lig'i hak ediyor, kesinlikle çok başarılı olacak. Fenerbahçe'ye çok ciddi bir bonservis kazandırdı. Brighton'dan sonra da çok daha iyi takımlara gidecektir.''