Ferdi Kadıoğlu'nu Türk futboluna kazandıran Vitor Pereira'dan çarpıcı sözler: "Onunla ilk tanıştığımda..."

Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira, Ferdi Kadıoğlu'nun 35 milyon Euro'ya (bonuslarla 40) Brighton'a rekor transferini değerlendirdi.
Sarı-lacivertlilerde 10 numara mevkinde forma giyerken sol beke devşirerek Türk futboluna kazandıran Suudi Arabistan'da Al-Shabab'ı çalıştıran 56 yaşındaki hoca, SABAH Spor'a şöyle konuştu. İşte tecrübeli hocanın o açıklamaları...
"Ferdi Kadıoğlu ile ilk tanıştığımda, onun tüm kalitesini hemen fark ettim. Orta sahada, forvet arkasında ve sağ kanatta forma giyiyordu. Zekası, kişiliği, oyun tarzı bunların hepsine baktığımda bir pozisyon değişikliğine gittim. Kendimizi, bir 10 numara ve kanat oyuncusunun muazzam kalitede bir sol beke dönüştürme "macerasına" adadık. Sol bekte çok başarılı oldu."
"Fizik kalitesi, 90 dakika boyunca koşabilme özelliği, dribbling becerisi ve oyun kurucu rolü onu başka bir seviyeye çıkardı. Mükemmel bir profesyonel. Her zaman öğrenmeye istekli. Koçlarını, beni ve ona yöneten herkesi dinlemeye istekliydi. Kumaşından dolayı Premier Lig'i hak ediyor, kesinlikle çok başarılı olacak. Fenerbahçe'ye çok ciddi bir bonservis kazandırdı. Brighton'dan sonra da çok daha iyi takımlara gidecektir.''