Yiğidolar’ı avladı zirveye kuruldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Bülent Uygun'un takımı Sivasspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor kozlarını paylaştı. 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İstanbul ekibi 1-0 kazandı. Üst üste 2. galibiyetini alan Eyüp, puanını 7'ye çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İlk yenilgisini alan Sivas ise 4 puanda kald
ı. Eyüpspor, 9. dakikada mükemmel bir golle öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed Kutucu, yaklaşık 30 metreden gönderdiği müthiş füzeyle skoru 1-0 yaptı.
İkinci yarının başında Yiğidolar, kullanılan serbest vuruşta Radakovic'in golüyle durumu eşitledi ama ofsayt gerekçesiyle bu gol geçersiz sayıldı.
73'te Thiam'ın şutu direkten döndü. 89. dakikada Manaj'ın çaprazdan vuruşunu kaleci Berke köşeden çıkardı.