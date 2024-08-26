Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 7 gollü maçta kazanan Pendik
Giriş Tarihi: 26.8.2024 11:03

7 gollü maçta kazanan Pendik

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Adanaspor'u 4-3 yendi.

AA
7 gollü maçta kazanan Pendik
Adanaspor 3 - 4 Siltaş Yapı Pendikspor

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Feridun Daldaş, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Reşit Güngör

Adanaspor: Jankat Yılmaz, Cem Güzelbay, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Dabo, Turgay Philipp Gemicibaşı, Ferhat Katipoğlu, Fofana, Diakite (Dk. 71 Yepie Yepie), Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 90+4 Alp Efe Kılınç)
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Samet Asatekin (Dk. 66 Berkay Sülüngöz), Welinton, Murat Akça (Dk. 79 Tarık Tekdal), Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 79 Bekir Karadeniz), Enes Keskin (Dk. 58 İbrahim Akdağ), Gökcan Kaya, Lima (Dk. 79 Muhammet Enes Erdem), Eze

Goller: Dk. 42 Metehan Altunbaş, Dk. 67 Ciss, Dk. 87 Turgay Philipp Gemicibaşı (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 22 Lima, Dk. 40 ve 53 Eze, Dk. 88 Mesut Özdemir (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Welinton, Dk. 50 Enes Keskin, Dk. 80 Berkay Sülüngöz (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 46 Dabo, Dk. 70 Ferhat Katipoğlu, Dk. 90+1 Yepie Yepie (Adanaspor)

ARKADAŞINA GÖNDER
7 gollü maçta kazanan Pendik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA