7 gollü maçta kazanan Pendik

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Feridun Daldaş, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Reşit Güngör
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Cem Güzelbay, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Dabo, Turgay Philipp Gemicibaşı, Ferhat Katipoğlu, Fofana, Diakite (Dk. 71 Yepie Yepie), Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 90+4 Alp Efe Kılınç)
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Samet Asatekin (Dk. 66 Berkay Sülüngöz), Welinton, Murat Akça (Dk. 79 Tarık Tekdal), Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 79 Bekir Karadeniz), Enes Keskin (Dk. 58 İbrahim Akdağ), Gökcan Kaya, Lima (Dk. 79 Muhammet Enes Erdem), Eze
Goller: Dk. 42 Metehan Altunbaş, Dk. 67 Ciss, Dk. 87 Turgay Philipp Gemicibaşı (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 22 Lima, Dk. 40 ve 53 Eze, Dk. 88 Mesut Özdemir (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Welinton, Dk. 50 Enes Keskin, Dk. 80 Berkay Sülüngöz (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 46 Dabo, Dk. 70 Ferhat Katipoğlu, Dk. 90+1 Yepie Yepie (Adanaspor)