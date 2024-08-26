Bir öyle bir Boeyle!

Almanya Bundesliga'nın ilk hafta maçında Bayern Münih, geriden gelerek Wolfsburg'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Müsabakanın 20. dakikasında Musiala, eski Galatasaraylı Sacha Boey'in asistinde golü atarak Bayern'i öne geçirdi. Ancak 47'de Boey, bu kez penaltı yaptırdı ve Majer affetmedi: 1-1.
Majer 55'te de Wolfsburg'u üstünlüğe taşıdı. 65'te Kaminski kendi ağlarını sarsarken 82'de Gnabry fileleri havalandırdı: 3-2.
DAUM İÇİN SAYGI DURUŞU
Wolfsburg-Bayern Münih maçında efsane teknik direktör Christoph Daum unutulmadı. Stadyum ekranında siyah kurdele görseli yer alırken, iki takım futbolcuları da vefat eden Alman hoca için saygı duruşunda bulundu.