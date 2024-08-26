Bir öyle bir Boeyle!

Almanya Bundesliga'nın ilk hafta maçında Bayern Münih,Müsabakanın 20. dakikasında Musiala,Majer 55'te de Wolfsburg'u üstünlüğe taşıdı. 65'te Kaminski kendi ağlarını sarsarken 82'de Gnabry fileleri havalandırdı: 3-2.Wolfsburg-Bayern Münih maçında efsane teknik direktör Christoph Daum unutulmadı. Stadyum ekranında siyah kurdele görseli yer alırken, iki takım futbolcuları da vefat eden Alman hoca için saygı duruşunda bulundu.