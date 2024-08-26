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Giriş Tarihi: 26.8.2024

Bir öyle bir Boeyle!

Bayern’i öne geçiren golün asistini kaydeden Fransız sağ bek, ardından da penaltı yaptırarak gidişatı tersine çevirdi. Ancak Bavyera ekibi zor da olsa Wolfsburg‘u yendi

Bir öyle bir Boeyle!
Almanya Bundesliga'nın ilk hafta maçında Bayern Münih, geriden gelerek Wolfsburg'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın 20. dakikasında Musiala, eski Galatasaraylı Sacha Boey'in asistinde golü atarak Bayern'i öne geçirdi. Ancak 47'de Boey, bu kez penaltı yaptırdı ve Majer affetmedi: 1-1. Majer 55'te de Wolfsburg'u üstünlüğe taşıdı. 65'te Kaminski kendi ağlarını sarsarken 82'de Gnabry fileleri havalandırdı: 3-2.




DAUM İÇİN SAYGI DURUŞU
Wolfsburg-Bayern Münih maçında efsane teknik direktör Christoph Daum unutulmadı. Stadyum ekranında siyah kurdele görseli yer alırken, iki takım futbolcuları da vefat eden Alman hoca için saygı duruşunda bulundu.
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Bir öyle bir Boeyle!
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