GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da Nelsson ayrılacak mı?

İtalyan basınından Nicola Schira'nın haberine göre, Bologna, Nelsson için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Galatasaray ise Bologna'dan gelen bu teklifi kabul etmedi.

Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı savunma oyuncusu için sadece bonservisle satış olabileceğini İtalyan ekibine iletti. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılıların 2021 yılında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, çıktığı 129 maçta 4 gol att ve 1 asist yaptı. (Sporx)