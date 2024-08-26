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Giriş Tarihi: 26.8.2024 16:15 Son Güncelleme: 26.8.2024 16:20

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da Nelsson ayrılacak mı?

Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Victor Nelsson'da yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında geçen habere göre Bologna Nelsson için sarı-kırmızılılara satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da Nelsson ayrılacak mı?

İtalyan basınından Nicola Schira'nın haberine göre, Bologna, Nelsson için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Galatasaray ise Bologna'dan gelen bu teklifi kabul etmedi.

Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı savunma oyuncusu için sadece bonservisle satış olabileceğini İtalyan ekibine iletti. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılıların 2021 yılında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, çıktığı 129 maçta 4 gol att ve 1 asist yaptı. (Sporx)

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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da Nelsson ayrılacak mı?
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