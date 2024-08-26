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Giriş Tarihi: 26.8.2024 10:46

Iğdır ile Gençler yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

AA
Iğdır ile Gençler yenişemedi
Alagöz Holding Iğdır FK 0 - 0 Gençlerbirliği

Stat: Iğdır Şehir Stadı
Hakemler: Süleyman Bahadır, Mehmet Kapluhan, Samet Özkul

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin (Dk. 77 Berkan Keskin), Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Guima (Dk. 65 Niemann), Burak Altıparmak (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu), Lico (Dk. 88 Marcos Silva), Caner Cavlun (Dk. 77 Catic), Regattin, Aleksic
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Yasin Güreler, Mikail Okyar, Etebo (Dk. 90+3 Oğuzhan Berber), Buğra Çağıran (Dk. 77 Mete Kaan Demir), Amilton (Dk. 78 Samed Onur), Djitte (Dk. 84 Yatabare)

Sarı kartlar: Dk. 22 Guima, Dk. 62 Caner Cavlun, 90+2 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 41 Mikail Okyar (Gençlerbirliği)

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Iğdır ile Gençler yenişemedi
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