Süper Lig’de dün

Süper Lig'de Antalyaspor, 2-0 geri düştüğü maçta Hatayspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Böylece kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Alex De Souza, ilk galibiyetini almış oldu. Mücadelenin 26. dakikasında penaltıdan Hatayspor'u öne geçiren44'te Antalya penaltı kazandı ancak Safuri'nin vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi. İkinci devrede ise Antalya yeniden doğdu. 51'de Kilama direkt kırmızı kartla atılırken Hatay 10 kişi kaldı. 60'ta Kelven skoru 2-1'e getirirken 66'da Djenepo 2-2'yi buldu.28 yaşındaki Paraguaylı futbolcu, penaltıdan ağları sarsıp Antalya'ya büyük sevinç yaşattı.TRENDYOL Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 13. dakikasında Michael Valkanis'in ekibi, Yusuf Sarı ile penaltı kaçırdı.65'te Yusuf Barasi skoru 2-1'e getirirken Adana Demir pes etmedi ve bir gol daha buldu: 90+3'te Jovan Manev, ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşla sonucu belirledi. Son dakikalarda galibiyeti kaçıran Sami Uğurlu'nun ekibi puanını 2'ye çıkarırken, mavi-lacivertliler ise ilk puanını aldı. Kasımpaşa 6'sı isabetli 21, Adana Demir de 3'ü isabetli 11 şutla mücadeleyi tamamladı.